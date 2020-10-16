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16:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Футболисты иркутского «Зенита» отказались играть за команду из-за долгов

Ряд футболистов «Зенита» из Иркутска известили руководство клуба о нежелании играть за команду.

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Источник: Reuters

Об этом «Чемпионату» сообщил источник в команде и собеседник, знакомый с ситуацией. Также в распоряжении нашей редакции появилось письмо капитана команды Насадюка Максима, в котором тот известил руководство о не желании дальше играть из-за отсутствия зарплаты.

По информации собеседников «Чемпионата» долги перед игроками составляют от двух месяцев и больше. Насадюк заявил, что попытки руководства клуба и губернатора пока не помогают клубу избавиться от финансовых проблем.

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«В начале сезона всё было хорошо, были сборы в Крымске. Губернатор, который ещё тогда был и.о, был постоянно на связи с директором клуба, говорил, что будет нас поддерживать. 13 сентября его выбрали, после чего губернатор пропал. Перед футболистами была задолженность в семь месяцев по зарплате. Был диалог с министром спорта области, выделили 25 миллионов рублей, которые пошли на покрывание долгов, плюс 19 миллионов из небюджетных средств. С учетом всех перелётов — это ничтожно мало. Сейчас у нас нет денег даже для того, чтобы вылететь в Читу на матч. На все игры мы добираемся своим ходом. Нам должны сейчас за два месяца. Большие сомнения, что они когда-то будут выплачены. Тренироваться мы точно не будем, наш выезд в Читу, повторюсь, тоже под большим вопросом», — сказал капитан иркутского «Зенита» в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее проблемы клуба поднимал Евгений Савин. Он сделал выпуск на YouTube-канале «КраСава», в котором рассказал о задолженностях перед игроками. Следующий матч «Зенит» также проведет на своем поле. 22 октября зенитовцы встретятся с «Читой».

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