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19:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Черчесов-младший получил сотрясение мозга и перелом челюсти

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Сыну главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова, вратарю клуба ПФЛ «Олимп-Долгопрудный» Станиславу Черчесову-младшему диагностировано сотрясение мозга, подозрение на перелом нижней челюсти и подозрение на закрытую черепно-мозговую травму, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного клуба.

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Источник: Страница Станислава Черчесова в Instagram

В воскресенье «Олимп-Долгопрудный» победил московскую «Родину» со счетом 2:1 в матче 12-го тура ПФЛ. В столкновении с игроком «Родины» Черчесов-младший получил удар коленом в челюсть, после чего был госпитализирован в больницу Долгопрудного для прохождения обследования. В больницу он отправился в сознании.

«У Станислава сотрясение мозга, подозрение на закрытую черепно-мозговую травму и подозрение на перелом нижней челюсти», — сказали в пресс-службе клуба «Олимп-Долгопрудный».

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