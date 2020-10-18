Черчесов-младший получил сотрясение мозга и перелом челюсти
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Сыну главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова, вратарю клуба ПФЛ «Олимп-Долгопрудный» Станиславу
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Сыну главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова, вратарю клуба ПФЛ «Олимп-Долгопрудный» Станиславу
В воскресенье «Олимп-Долгопрудный» победил московскую «Родину» со счетом 2:1 в матче 12-го тура ПФЛ. В столкновении с игроком «Родины»
«У Станислава сотрясение мозга, подозрение на закрытую