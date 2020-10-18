Черчесов-младший получил сотрясение мозга и перелом челюсти

В воскресенье «Олимп-Долгопрудный» победил московскую «Родину» со счетом 2:1 в матче 12-го тура ПФЛ. В столкновении с игроком «Родины» Черчесов-младший получил удар коленом в челюсть, после чего был госпитализирован в больницу Долгопрудного для прохождения обследования. В больницу он отправился в сознании.