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13:36 (мск), источник: ТАСС

Пять футболистов «Новосибирска» заразились коронавирусом

НОВОСИБИРСК, 19 октября. /ТАСС/. Пять игроков клуба «Новосибирск», выступающего в Олимп — Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), заразились коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник ТАСС сообщил пресс-атташе клуба Дмитрий Кондратьев.

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Источник: Reuters

«Заболели пять футболистов, тренер и массажист. Их отправили на самоизоляцию, будут находиться дома. Следующее тестирование состоится через неделю, оно будет плановым, так как мы проходим тест не реже одного раза в неделю. Это обязательное условие для участия в матчах», — сказал Кондратьев.

Следующий матч «Новосибирск» проведет 28 октября в Самаре против «Крыльев Советов — 2», а затем 2 ноября дома сыграет против барнаульского «Динамо». Кондратьев не исключил, что команда проведет эти игры в полном составе.

По данным оперативного штаба на утро 19 октября, в регионе зарегистрировано 15 136 случаев заражения (+157 за минувшие сутки). 13 081 человек выписан по выздоровлении (+48 за сутки). Всего в регионе от коронавируса умерли 533 человека.

«Новосибирск» был создан летом 2019 года. После 13 матчей «Новосибирск» лидирует в турнирной таблице 4-й группы (Урал-Привольже) Олимп-ПФЛ, набрав 29 очков.

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