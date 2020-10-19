Пять футболистов «Новосибирска» заразились коронавирусом

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«Заболели пять футболистов, тренер и массажист. Их отправили на самоизоляцию, будут находиться дома. Следующее тестирование состоится через неделю, оно будет плановым, так как мы проходим тест не реже одного раза в неделю. Это обязательное условие для участия в матчах», — сказал Кондратьев.

Следующий матч «Новосибирск» проведет 28 октября в Самаре против «Крыльев Советов — 2», а затем 2 ноября дома сыграет против барнаульского «Динамо». Кондратьев не исключил, что команда проведет эти игры в полном составе.

По данным оперативного штаба на утро 19 октября, в регионе зарегистрировано 15 136 случаев заражения (+157 за минувшие сутки). 13 081 человек выписан по выздоровлении (+48 за сутки). Всего в регионе от коронавируса умерли 533 человека.