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14:35 (мск), источник: ТАСС

Сын Черчесова выписан из больницы после операции

ТАСС, 23 октября. Вратарь футбольного клуба «Олимп-Долгопрудный», сын главного тренера сборной России Станислав Черчесов — младший выписан из больницы после операции, проведенной из-за травмы челюсти. Об этом Черчесов-старший сообщил в интервью телеканалу «Россия 24».

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В матче 12-го тура первенства Олимп — Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) против московской «Родины», который прошел 18 октября, Черчесов-младший получил удар в голову коленом в одном из игровых эпизодов, после чего был госпитализирован. Вратарю был диагностирован перелом челюсти.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Я его вчера забрал (из больницы), — сказал Черчесов-старший. — Ему сделали операцию, быстро все организовали. Он отнесся к этому профессионально. Я отнесся спокойно, это часть профессии, я сам с этим сталкивался».

Черчесову-младшему 25 лет. Помимо подмосковного клуба, игрок выступал за пермский «Амкар», московское «Динамо», калининградскую «Балтику» и новороссийский «Черноморец».

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