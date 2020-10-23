Сын Черчесова выписан из больницы после операции
ТАСС, 23 октября. Вратарь футбольного клуба «Олимп-Долгопрудный», сын главного тренера сборной России Станислав Черчесов — младший выписан из больницы после операции, проведенной
ТАСС, 23 октября. Вратарь футбольного клуба «Олимп-Долгопрудный», сын главного тренера сборной России Станислав Черчесов — младший выписан из больницы после операции, проведенной
В матче 12-го тура первенства Олимп — Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) против московской «Родины», который прошел 18 октября,
«Я его вчера забрал (из больницы), — сказал