Сын Черчесова выписан из больницы после операции

В матче 12-го тура первенства Олимп — Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) против московской «Родины», который прошел 18 октября, Черчесов-младший получил удар в голову коленом в одном из игровых эпизодов, после чего был госпитализирован. Вратарю был диагностирован перелом челюсти.

«Я его вчера забрал (из больницы), — сказал Черчесов-старший. — Ему сделали операцию, быстро все организовали. Он отнесся к этому профессионально. Я отнесся спокойно, это часть профессии, я сам с этим сталкивался».