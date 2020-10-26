Российский клуб казахстанца был разгромлен в матче с тремя дублями

Футбольный клуб «Носта» из Новотроицка, за который выступает казахстанский игрок Изат Кульжанов, потерпел разгромное поражение от «Звезды» из Перми в выездном матче 13-го тура ПФЛ (третий по силе дивизион в России), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев. Отличились Евгений Тюкалов (18-я минута, 29-я), Максим Лаук (37-я, с пенальти, 66-я), Никита Голдобин (51-я, 78-я).

19-летний Кульжанов вышел в стартовом составе, но был заменен на 55-й минуте.

После этой игры «Звезда», набрав 21 балл, расположилась на седьмом месте в группе 4 (Урал-Приволжье), а «Носта» с 13 очками оказалась на десятой строчке из 15.