Российский клуб казахстанца был разгромлен в матче с тремя дублями
Три мяча были забиты до перерыва.
Три мяча были забиты до перерыва.
Футбольный клуб «Носта» из Новотроицка, за который выступает казахстанский игрок Изат Кульжанов, потерпел разгромное поражение от «Звезды» из Перми в выездном матче 13-го тура ПФЛ (третий по силе дивизион в России), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев. Отличились Евгений Тюкалов (18-я минута, 29-я), Максим Лаук (37-я, с пенальти, 66-я), Никита Голдобин (51-я, 78-я).
19-летний Кульжанов вышел в стартовом составе, но был заменен на 55-й минуте.
После этой игры «Звезда», набрав 21 балл, расположилась на седьмом месте в группе 4 (Урал-Приволжье), а «Носта» с 13 очками оказалась на десятой строчке из 15.
Кульжанов — воспитанник «Иртыша», который распался весной