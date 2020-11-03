Гол 38-летнего Павлюченко лишил «Сатурн» лидерства в группе «Центр»
«Знамя» обыграло «Сатурн» в матче 14-го тура
«Знамя» обыграло «Сатурн» в матче 14-го тура
Единственный мяч забил 38-летний
Поражение лишило «Сатурн» лидерства в таблице. На первое место вышел липецкий «Металлург», также с минимальным счетом одолевший «Авангард».
Первенство России
Олимп — ПФЛ
Группа 3 («Центр»)
14-й тур
«Знамя» (Ногинск) — «Сатурн» (Раменское) — 1:0 (1:0).
«Красный» (Смоленск) — «Сокол» (Саратов) — 0:1 (0:1).
«Строгино» (Москва) — «Калуга» — 3:1 (1:1).
«Металлург» (Липецк) — «Авангард» (Курск) — 1:0 (0:0).
«Рязань» — «Металлург» (Видное) — 4:0 (0:0).
«Химик-Арсенал» (Новомосковск) — «Сахалин» (Южно-Сахалинск) — 3:1 (1:0).
«Химки-М» (Химки) — «Квант» (Обнинск) — 1:0 (1:0).
Группа 1 («Юг»)
16-й тур
«Легион Динамо» (Махачкала) — «Ессентуки» — 4:0 (2:0).