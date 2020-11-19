В матче ПФЛ дебютировал игрок 2005 года рождения
ТАСС, 19 ноября. Нападающий петербургской «Звезды» Никита Мигда стал первым игроком 2005 года рождения, сыгравшим в матче Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).
ТАСС, 19 ноября. Нападающий петербургской «Звезды» Никита Мигда стал первым игроком 2005 года рождения, сыгравшим в матче Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).
Мигда вышел на замену на 88-й минуте игры первенства
В текущем сезоне нападающий «Чертаново» Сергей Пиняев (2004 г. р.) в возрасте 15 лет стал самым молодым игроком, сыгравшим и забившим гол в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). В высшем дивизионе чемпионата России самым юным игроком был полузащитник Алексей Ребко, который в 2002 году дебютировал за «Спартак» в возрасте 16 лет 2 месяцев и 17 дней.