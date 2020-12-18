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20:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

РФС пожизненно отстранил трех судей за договорной матч «Чайка» — «Дружба»

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) пожизненно отстранил от любой связанной с футболом деятельности арбитров Антона Качанова, Дениса Мезенцева и Дениса Степанищева за организацию договорного матча, сообщается на сайте РФС.

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Источник: Спорт РИА Новости

Судьи наказаны по итогам матча первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) сезона-2018/19 между «Чайкой» из Песчанокопского и майкопской «Дружбой», который состоялся 3 августа 2018 и завершился победой «Чайки» со счетом 1:0.

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Также пожизненно отстранен от футбола Олег Баян, на момент матча занимавший должность исполнительного директора «Чайки», инспектор встречи Хыйса Алиев отстранен на пять лет. Кроме того, КДК РФС принял решение присудить поражение «Чайке» в указанном матче со счетом 0:3.

«КДК на основе представленных доказательств установил, что действующий на тот момент исполнительный директор “Чайки” Олег Баян до матча вступил в сговор с членами судейской бригады матча Качановым, Мезенцевым, Степанищевым и инспектором матча Алиевым, результатом которого стало предвзятое судейство со стороны судейской бригады. Так, указанными лицами был допущен ряд результативных ошибок в пользу “Чайки”. Впоследствии указанными официальными лицами матча были незаконно получены денежные средства от Баяна», — заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

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