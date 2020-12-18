РФС пожизненно отстранил трех судей за договорной матч «Чайка» — «Дружба»

Судьи наказаны по итогам матча первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) сезона-2018/19 между «Чайкой» из Песчанокопского и майкопской «Дружбой», который состоялся 3 августа 2018 и завершился победой «Чайки» со счетом 1:0.

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Также пожизненно отстранен от футбола Олег Баян, на момент матча занимавший должность исполнительного директора «Чайки», инспектор встречи Хыйса Алиев отстранен на пять лет. Кроме того, КДК РФС принял решение присудить поражение «Чайке» в указанном матче со счетом 0:3.