Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Манчестер Сити
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
23:15
Тоттенхэм Хотспур
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
12.01
Гранада
Осасуна
20
Футбол. Зарубежный
12.01
Вулверхэмптон Уондерерс
Эвертон
12
Футбол. Зарубежный
12.01
Бернли
Манчестер Юнайтед
01
Футбол. Зарубежный
12.01
Атлетико
Севилья
20
Все события
Фоторепортажи
30Лучшие спортивные кадры 2020 года
23Загитова и триколор, Дед Мороз и Снегурочка в масках: вторая победа сборной России в кадрах
19:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Юрий Семин нашел работу

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Семин нашел работу: он станет тренером-консультантом в футбольном клубе «Красава». Об этом в своем Instagram сообщил основатель команды Евгений Савин.

Наверх
Источник: Reuters
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий
Главные цифры матча за Суперкубок России.
Счастливый билет
Как часто выигрывают в лотерею в России

По словам блогера и бывшего футболиста, специалист будет наблюдать за просмотрами, контрольными и официальными матчами. «Круто, что с таким опытом и бэкграундом у него осталось огромное желание помогать молодым», — написал Савин.

Савин объявил о создании «Красавы» в начале декабря. По задумке блогера, команда будет выступать в третьем по силе российском дивизионе — Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ). Какой город и зону будет представлять команда, спортсмен не уточнил.

Семин покинул «Локомотив» в мае 2020-го. Клуб не стал продлевать с ним соглашение. Железнодорожников возглавил серб Марко Николич. Уход Семина вызвал недовольство фанатов.

Семин тренировал «Локомотив» с 2016 года. Он также работал с командой с 1992-го по 2005 год и в 2009-м. За последние три сезона железнодорожники под его руководством выиграли два Кубка и Суперкубок России, а также впервые за 14 лет завоевали золотые медали РПЛ.

 Самая сексуальная спортсменка мира снялась в купальнике
55-летняя актриса снялась в рубашке на голое тело и удивила подписчиков
Норвежцы нашли причину поражения и отыгрались в спринте
Игрок «Краснодара» попал в список лучших бомбардиров XXI века
Россиянин выиграл 10-й этап «Дакара» в зачете багги
Голландский игрок в субботу пройдет обследование в «Спартаке»
СМИ: Месси не сыграет в полуфинале Суперкубка Испании
Врач ответил на вопрос о вине Тутберидзе в травме чемпиона
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь