Юрий Семин нашел работу

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По словам блогера и бывшего футболиста, специалист будет наблюдать за просмотрами, контрольными и официальными матчами. «Круто, что с таким опытом и бэкграундом у него осталось огромное желание помогать молодым», — написал Савин.

Савин объявил о создании «Красавы» в начале декабря. По задумке блогера, команда будет выступать в третьем по силе российском дивизионе — Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ). Какой город и зону будет представлять команда, спортсмен не уточнил.

Семин покинул «Локомотив» в мае 2020-го. Клуб не стал продлевать с ним соглашение. Железнодорожников возглавил серб Марко Николич. Уход Семина вызвал недовольство фанатов.