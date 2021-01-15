Обладатель Суперкубка Казахстана по футболу объявил о завершении карьеры

«Дорогие друзья! Пришло время мне сказать большому футболу «прощай». Спасибо каждому сотруднику родной «Алании», которая стала для меня второй семьей. Спасибо каждому партнеру, с кем я выходил на поле. Спасибо тренерам, докторам, массажистам, администраторам, сотрудникам пресс-службы и всем работникам стадиона. Буду помнить каждого из вас всегда. За свою карьеру я поиграл в нескольких клубах, но только здесь, дома, чувствовал ту поддержку, о которой мечтает каждый футболист. Нашим болельщикам, помимо громадной благодарности, хочу пожелать продолжать так же неистово и искренне переживать за «Аланию». Теперь я с вами по одну сторону поля и с удовольствием присоединюсь к вашей «красно-желтой» армии. Мы — «Алания»! — отметил игрок.