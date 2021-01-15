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10:13 (мск), источник: Vesti.kz

Обладатель Суперкубка Казахстана по футболу объявил о завершении карьеры

31-летний защитник «Алании» Тарас Царикаев принял решение завершить карьеру футболиста.

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Источник: Reuters

Об этом сообщает пресс-служба владикавказского клуба.

«Дорогие друзья! Пришло время мне сказать большому футболу «прощай». Спасибо каждому сотруднику родной «Алании», которая стала для меня второй семьей. Спасибо каждому партнеру, с кем я выходил на поле. Спасибо тренерам, докторам, массажистам, администраторам, сотрудникам пресс-службы и всем работникам стадиона. Буду помнить каждого из вас всегда. За свою карьеру я поиграл в нескольких клубах, но только здесь, дома, чувствовал ту поддержку, о которой мечтает каждый футболист. Нашим болельщикам, помимо громадной благодарности, хочу пожелать продолжать так же неистово и искренне переживать за «Аланию». Теперь я с вами по одну сторону поля и с удовольствием присоединюсь к вашей «красно-желтой» армии. Мы — «Алания»! — отметил игрок.

Царикаев начинал карьеру в «Автодоре» в 2005 году. Также успел поиграть за «Актобе», «Торпедо» (Армавир), «Шинник», «Оренбург» и «Луч». Особой строкой в его биографии стоит выступление в «Алании», за которую он провел 109 матчей в чемпионате, первенстве, Кубке страны и квалификации Лиги Европы. При этом в составе «Актобе», ставшем первым зарубежным клубом в его карьере, выигрывал Суперкубок Казахстана-2014. В том сезоне он отыграл за «красно-белых» 23 матча.

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