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18:35 (мск), источник: Sport24

«Такая ситуация, что хоть бери да вешайся». Гамула рассказал, как остался без работы из-за мошенника

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула рассказал, как лишился работы в донском клубе после того, как осенью его пригласили возглавить «Машук» из ПФЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее известный в прошлом футболист «МЮ» и сборной России Андрей Канчельскис рассказал, что в «Машук» при его содействии был приглашен потенциальный инвестор, который не сдержал обещаний.

«Там появился некий инвестор Вадим Богомазов, который обещал собрать хороший коллектив, вложить деньги. А мне давно хотелось поработать самостоятельно, главным тренером, а не селекционером. Я очень люблю эту работу, поэтому был рад этой возможности, начал учиться, много всего читал, смотрел. После предложения я неделю сидел за бумагами, чертил, рисовал, готовил сборы, циклы и все остальное. Приготовился на все 100 процентов, в общем», — рассказал Гамула корреспонденту Sport24 Арману Навасардяну.

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«Ну, а потом этот Вадим начал пудрить мозги Андрею Канчельскису и мне. Говорил, что все железно, приносите все свои документы. Мне сказал срочно рассчитаться с «Ростовом», потому что нужна лицензия, трудовая книжка. А я говорю ему: «Вы понимаете, что это Премьер-лига? Это моя работа, мой хлеб. Я хочу работать, с удовольствием пойду, только чтобы не было никаких проблем, ладно?» Он махнул рукой, сказал, что мы будем ставить амбициозные задачи, через год будем в ФНЛ, чтобы я вообще ни о чем не думал и не сомневался. Так он и забил мне все баки, что я моментально расторг договор с «Ростовом», — признался тренер.

«Ну и Вадим этот каждый день Андрея дурил в Москве: то говорил на Охотный ряд приехать, то в Думу, то еще куда-то. Говорил, что все документы уже оформил. Потом он приехал в Пятигорск, звонил нам, администрации, начальникам, говорил, что деньги завтра будут, можете звать футболистов, идти в магазин и становиться на кассу. Это меня уже вообще начало напрягать. Я позвонил Петровичу Сахтариди (президент «Машук-КМВ»), попросил не выпускать его оттуда, а то будем виноваты, что клуб кому-то отдали, а никто за него не рассчитался. Ну и Петрович его выловил, когда тот пьяный ходил, собирался валить, отобрал у него документы все.

В общем, оказался он конченным типом. Я после всего этого в таком шоке нахожусь, что даже не представляете. С мамой плохо, ей 95 лет: не сегодня, завтра… Работы нет, ничего нет. Такая ситуация, что хоть бери да вешайся, — добавил Гамула.

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