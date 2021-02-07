«Такая ситуация, что хоть бери да вешайся». Гамула рассказал, как остался без работы из-за мошенника
Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула рассказал, как лишился работы в донском клубе после того, как осенью его пригласили возглавить «Машук» из ПФЛ.
Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула рассказал, как лишился работы в донском клубе после того, как осенью его пригласили возглавить «Машук» из ПФЛ.
Ранее известный в прошлом футболист «МЮ» и сборной России Андрей Канчельскис рассказал, что в «Машук» при его содействии был приглашен потенциальный инвестор, который не сдержал обещаний.
«Там появился некий инвестор Вадим Богомазов, который обещал собрать хороший коллектив, вложить деньги. А мне давно хотелось поработать самостоятельно, главным тренером, а не селекционером. Я очень люблю эту работу, поэтому был рад этой возможности, начал учиться, много всего читал, смотрел. После предложения я неделю сидел за бумагами, чертил, рисовал, готовил сборы, циклы и все остальное. Приготовился на все 100 процентов, в общем», — рассказал Гамула корреспонденту Sport24 Арману Навасардяну.
«Ну, а потом этот Вадим начал пудрить мозги Андрею Канчельскису и мне. Говорил, что все железно, приносите все свои документы. Мне сказал срочно рассчитаться с «Ростовом», потому что нужна лицензия, трудовая книжка. А я говорю ему: «Вы понимаете, что это
«Ну и Вадим этот каждый день Андрея дурил в Москве: то говорил на Охотный ряд приехать, то в Думу, то еще
В общем, оказался он конченным типом. Я после всего этого в таком шоке нахожусь, что даже не представляете. С мамой плохо, ей 95 лет: не сегодня, завтра… Работы нет, ничего нет. Такая ситуация, что хоть бери да вешайся, — добавил Гамула.