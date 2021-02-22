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14:32 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский футболист перейдет в старейший клуб России

Игрок выступал за юношескую и молодежную сборные.

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Казахстанский полузащитник Владимир Воменко в ближайшее время планирует перейти в российский клуб «Знамя Труда» из Орехово-Зуево, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда
Знамя Труда

Ожидается, что вскоре 25-летний футболист прибудет в расположение команды второй лиги.

Ранее воспитанник павлодарской школы футбола защищал цвета родного «Иртыша», «Шахтера», «Шахтер-Булата» и «Атырау». Последним клубом Воменко был «Экибастуз», за который полузащитник в сезоне-2020 сыграл девять матчей в первой лиге и сделал две голевые передачи.

Также Воменко играл за молодежную и юношескую (до 19 лет) сборные Казахстана.

«Знамя Труда» считается старейшим клубом в России. Он был основан в 1909 году. Наивысшим его достижением является выход в финал Кубка СССР 1962 года.

В настоящее время команда из Московской области выступает в первенстве ПФЛ, в зоне «Запад».

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