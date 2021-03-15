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12:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Источник назвал второго российского футболиста, подозреваемого ФИФА в применении допинга

Защитник «Звезды» Иван Князев является вторым футболистом, которого ФИФА подозревает в употреблении допинга, сообщает Telegram-канал «Мутко против» 15 марта.

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Источник: Спорт-Экспресс

По данным источника, 28-летний футболист тогда также находился в распоряжении молодежной сборной России.

В нынешнем сезоне ПФЛ Князев провел 6 матчей, в которых забил 1 мяч.

15 марта портал «Чемпионат.ком» опубликовал письмо ФИФА к РФС, в котором подозревает нападающего «Ростова» Владимира Обухова в употреблении допинга.

Позже Российский футбольный союз подтвердил, что двоих футболистов и одну футболистку действительно подозревают в употреблении допинга в 2013 году.

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