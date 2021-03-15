Источник назвал второго российского футболиста, подозреваемого ФИФА в применении допинга

По данным источника, 28-летний футболист тогда также находился в распоряжении молодежной сборной России.

В нынешнем сезоне ПФЛ Князев провел 6 матчей, в которых забил 1 мяч.

15 марта портал «Чемпионат.ком» опубликовал письмо ФИФА к РФС, в котором подозревает нападающего «Ростова» Владимира Обухова в употреблении допинга.