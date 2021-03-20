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11:32 (мск), источник: Sport24

Рыжиков договорился стать главным тренером клуба ПФЛ

Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал, что вратарь Сергей Рыжиков весной возглавит команду из третьего по силе российского дивизиона.

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Источник: Sport24

40-летний голкипер ранее намекнул, что собирается завершить игровую карьеру. Рыжиков в текущем сезоне играл за «Тамбов», но покинул клуб в связи с невыплатой зарплаты.

«Есть предложение стать главным тренером и есть договоренность с клубом. Люди попросили не афишировать команду. Как он может стартовать сразу в РПЛ? Начнет со второй лиги, наберется опыта, почувствует кровь. Примерно после 15 апреля можно будет сказать больше.

Чемпионат во второй лиге закончится в середине июня. Ему надо будет собрать команду и посмотреть, кто и что из себя представляет, — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Большую часть карьеры Рыжиков провел в «Рубине», в составе которого дважды стал чемпионом страны.

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