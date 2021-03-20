Рыжиков договорился стать главным тренером клуба ПФЛ
Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал, что вратарь Сергей Рыжиков весной возглавит команду из третьего по силе российского дивизиона.
Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал, что вратарь Сергей Рыжиков весной возглавит команду из третьего по силе российского дивизиона.
40-летний голкипер ранее намекнул, что собирается завершить игровую карьеру. Рыжиков в текущем сезоне играл за «Тамбов», но покинул клуб в связи с невыплатой зарплаты.
«Есть предложение стать главным тренером и есть договоренность с клубом. Люди попросили не афишировать команду. Как он может стартовать сразу в РПЛ? Начнет со второй лиги, наберется опыта, почувствует кровь. Примерно после 15 апреля можно будет сказать больше.
Чемпионат во второй лиге закончится в середине июня. Ему надо будет собрать команду и посмотреть, кто и что из себя представляет, — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».
Большую часть карьеры Рыжиков провел в «Рубине», в составе которого дважды стал чемпионом страны.