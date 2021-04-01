Директор иркутского «Зенита»: В городе будут развивать детский футбол

Иркутский «Зенит» выступает во второй группе первенства Олимп — Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Команда занимает 11-е место после 15 матчей. По словам Ковалева, руководство региона приняло решение закрыть клуб.

Команда Зенит Ир

«Сегодня состоялось совещание совета по спорту при губернаторе, на котором решили, что профессиональный футбол в Иркутске не нужен, — сказал Ковалев. — Губернатор сказал и хорошие слова — зарплату, которую задолжали, выплатят».

На вопрос, что послужило причиной такого решения, Ковалев пояснил: «Это объяснили большим дефицитом бюджета в области — то есть на другие виды спорта есть, на футбол — нет. Сказали, что администрация клуба неправильно работает».

«У нас теперь перезагрузка на детский футбол. Хорошо, делайте, но тут ни одного стадиона, чтобы детский чемпионат делать. “Зенит” еще может получить лицензию, где он играет, — там небольшие исправления потребуются, но для детского стадиона у нас ни одного поля — постройте тогда что-нибудь», — добавил Ковалев.