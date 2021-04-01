Иркутский «Зенит» не выплачивает зарплату футболистам на протяжении девяти месяцев

«Сегодня главный тренер команды [Олег Яковлев] присутствовал на встрече с губернатором [Игорем] Кобзевым, где было сказано, что из-за отсутствия финансирования профессионального спорта в Иркутске на данный момент не будет. Оставшиеся туры не будут доиграны, — сказал Кунгуров. — На тренировке сегодня присутствовали всего 10 человек. Руководство не выплачивает нам зарплату на протяжении девяти месяцев, но на собрании Кобзев пообещал, что долги будут рассчитаны, но никто не знает, когда это произойдет».