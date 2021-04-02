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10:08 (мск), источник: ТАСС

Футбольный клуб «Новосибирск» выкупил символику обанкротившейся «Сибири» за 93 тыс. рублей

НОВОСИБИРСК, 2 апреля. /ТАСС/. Созданный летом 2019 года футбольный клуб «Новосибирск» выкупил у банкротящейся «Сибири» логотип с изображением орла за 93 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе клуба Дмитрий Кондратьев.

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Источник: Reuters

В августе Арбитражный суд Новосибирской области признал «Сибирь» банкротом и ввел процедуру конкурсного производства. «Новосибирск» был создан в 2019 году после вылета «Сибири» из Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

«Прошли торги, после регистрации в Роспатенте этого товарного знака мы сможем его использовать, и, что очень важно — бороться с нелегальной продукцией», — сказал Кондратьев.

«Новосибирск» был единственным участником торгов за логотип с изображением орла, выкупив его по стартовой цене 93 тыс. рублей.

«Сибирь» была основан в 1934 году. По итогам сезона-2018/19 команда заняла 18-е место в турнирной таблице ФНЛ и вылетела в Олимп — Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ). После этого власти региона приняли решение учредить некоммерческую организацию «Футбольный клуб «Новосибирск», в которую перешло большинство сотрудников «Сибири», учредителем нового клуба стала Новосибирская область в лице Министерства физической культуры и спорта региона.

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