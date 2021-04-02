Футбольный клуб «Новосибирск» выкупил символику обанкротившейся «Сибири» за 93 тыс. рублей

В августе Арбитражный суд Новосибирской области признал «Сибирь» банкротом и ввел процедуру конкурсного производства. «Новосибирск» был создан в 2019 году после вылета «Сибири» из Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

«Прошли торги, после регистрации в Роспатенте этого товарного знака мы сможем его использовать, и, что очень важно — бороться с нелегальной продукцией», — сказал Кондратьев.

«Новосибирск» был единственным участником торгов за логотип с изображением орла, выкупив его по стартовой цене 93 тыс. рублей.