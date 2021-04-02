«Амкар» зарегистрирован в качестве некоммерческой организации
Футбольный клуб «Амкар» прошел регистрацию в качестве автономной некоммерческой организации «Амкар-Пермь».
Футбольный клуб «Амкар» прошел регистрацию в качестве автономной некоммерческой организации «Амкар-Пермь».
Президентом клуба стал Валерий Чупраков, который уже занимал эту должность. Сообщается, что «Амкар» намерен подать заявку на участие в ПФЛ сезона-2021/22.
«До старта сезона власти планируют сформировать пул спонсоров клуба и форматы сотрудничества с ними, а также приступить к формированию состава клуба: подбору кандидатуры главного тренера и помощников, игроков, административного и управленческого штабов», — говорится в сообщении.
«Амкар» прекратил существование летом 2018 года