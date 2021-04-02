«Амкар» зарегистрирован в качестве некоммерческой организации

Президентом клуба стал Валерий Чупраков, который уже занимал эту должность. Сообщается, что «Амкар» намерен подать заявку на участие в ПФЛ сезона-2021/22.

«До старта сезона власти планируют сформировать пул спонсоров клуба и форматы сотрудничества с ними, а также приступить к формированию состава клуба: подбору кандидатуры главного тренера и помощников, игроков, административного и управленческого штабов», — говорится в сообщении.

«Амкар» прекратил существование летом 2018 года из-за банкротства, заняв 13-е место в РПЛ по итогам сезона-2017/18. Пермский клуб становился финалистом Кубка России-2007/08, а также в том же году занял четвертое место в чемпионате России.