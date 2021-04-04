ПФЛ получила документы от иркутского «Зенита» о снятии с турнира

Ранее в четверг вратарь «Зенита» Илья Кунгуров сообщил РИА Новости, что на совете губернатора Иркутской области было объявлено о закрытии футбольного клуба. Позднее представитель пресс-службы правительства Иркутской области сообщил РИА Новости, что долги по зарплате футболистам компенсирует регион, в дальнейшем клуб должен определиться со своим статусом — либо найти инвестора для финансирования своей текущей деятельности, либо сформировать любительскую команду.
«Документы от “Зенита” о прекращении выступления в ПФЛ получены. Футбольный клуб находится в субъекте Российской Федерации, у Иркутской области есть полномочия в области физической культуры и спорта, а также есть местная федерация футбола. Видимо, регион и футбольная общественность не заинтересованы в дальнейшем продолжении выступления “Зенита”. РФС и ПФЛ предпринимали определенные действия, чтобы сохранить футбол на этом уровне», — сказал Соколов.
«Проблематика финансирования не связана с участием клуба во второй группе и его переходом из зоны “Восток”. Количество матчей равняется такому же количеству матчей в осенней части, которые были проведены тогда еще в пятой группе при шести командах и где затраты на переезд до Сахалина и Новосибирска и обратно, когда проходили спаренные матчи, больше, чем сейчас из Иркутска в Санкт-Петербург», — добавил он.
В нынешнем сезоне «Зенит» выступает в группе 2 первенства ПФЛ. После 15 матчей команда набрала 17 очков и занимает 12-е место в таблице. В субботу «Зенит» не явился на первый официальный матч в 2021 году — выездную встречу с «Муромом».
Иркутский «Зенит» появился в 2003 году и имел статус любительской команды до 2016 года. Лучшим результатом «Зенита» стало 3-е место в сезоне 2018/2019 в зоне «Восток» ПФЛ. Команда выступала в ПФЛ 4 сезона.