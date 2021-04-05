Спортивные врачи прокомментировали смерть 18-летнего футболиста во время матча

Предварительной причиной смерти спортсмена была названа аневризма аорты. Врач спортивной медицины Ринат Акбаров рассказал, что первые признаки проблем с сосудами — это головные боли и повышенная утомляемость. Из-за этого футболисты не могут вырабатывать свой потенциал.

«Это же сосудистая система. Там сконцентрированы нервные окончания. Неправильно работающий капилляр приводит к дискомфорту. (…) Врач на это должен реагировать», — подчеркнул медик, добавив, что в таком случае спортсмену следует сократить нагрузки.

Команда Знамя Труда

Чтобы качественно следить за здоровьем спортсменов, нужно восстановить диспансерную службу по всей России, считает Акбаров. Он добавил, что в настоящее время досконально осматривают лишь состав сборной или крупных клубов.

Спортивный врач Виталий Иконников также пояснил, что большинство региональных медцентров не могут предоставить такой уровень диагностики, как московские. При этом и сама диагностика по стране также отстает, в результате чего врачи просто не имеют возможности поставить верный диагноз, заключил специалист.

Сидоров скончался во время встречи на стадионе «Торпедо». По информации Орехово-Зуевского городского округа, он умер почти мгновенно, не успев дождаться помощи врачей.