«Кайрат» определился с тренером и готовится заявить клуб в чемпионат России. Подробности

Новый футбольный клуб под названием «Кайрат-Москва» будет заявлен в первенстве Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) и выступит в зоне «Запад». Об этом сообщает Meta-ratings. kz.

Команда Кайрат

Отмечается, что представители клуба уже отправились из Алматы в Подмосковье, где займутся организационными вопросами. Старт турнира намечен на август текущего года.

«Кайрат-Москва» будет базироваться в Красногорске, где также будет проводить свои домашние матчи. Команду возглавит Кирилл Кекер, которому будут помогать Евгений Коструб и Вадим Боровский. Костяк команды составят футболисты молодежного состава «Кайрата» — «Кайрат-Жастар». Представитель первой лиги Казахстана будет выступать в сезоне-2021 более юными воспитанниками академии под руководством Кирилла Морунова.