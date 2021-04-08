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18:28 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» определился с тренером и готовится заявить клуб в чемпионат России. Подробности

Его старт намечен на август.

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Новый футбольный клуб под названием «Кайрат-Москва» будет заявлен в первенстве Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) и выступит в зоне «Запад». Об этом сообщает Meta-ratings.kz.

Команда
Кайрат

Отмечается, что представители клуба уже отправились из Алматы в Подмосковье, где займутся организационными вопросами. Старт турнира намечен на август текущего года.

«Кайрат-Москва» будет базироваться в Красногорске, где также будет проводить свои домашние матчи. Команду возглавит Кирилл Кекер, которому будут помогать Евгений Коструб и Вадим Боровский. Костяк команды составят футболисты молодежного состава «Кайрата» — «Кайрат-Жастар». Представитель первой лиги Казахстана будет выступать в сезоне-2021 более юными воспитанниками академии под руководством Кирилла Морунова.

Напомним, что «Кайрат» в прошлом сезоне казахстанской премьер-лиги впервые за 16 лет стал чемпионом. В нынешнем чемпионате «желто-черные» одержали две победы при одной ничьей.

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