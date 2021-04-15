РФС наказал пять игроков барнаульского «Динамо» за игры на ставках

Как отмечается в сообщении, Николай Шинкевич, Владислав Хмелевский и Виктор Хугаев отстранены от любой связанной с футболом деятельности на один год, шесть месяцев считаются условной санкцией. Юрий Юдин и Ярослав Овсянников дисквалифицированы на год условно.

Команда Динамо Брл

Шинкевич, Хмелевский, Хугаев, Юдин и Овсянников наказаны за нарушение статьи 18 регламента РФС по этике «Запрет на участие в футбольном тотализаторе и азартных играх». В статье говорится, что «субъектам футбола запрещается принимать участие, прямо или косвенно, в пари, азартных играх, лотереях или аналогичных мероприятиях, связанных с футбольными матчами или соревнованиями и/или любыми сопутствующими футбольными мероприятиями».