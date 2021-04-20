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17:43 (мск), источник: ТАСС

Баста поставил перед футбольным СКА задачу выйти в ФНЛ

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Перед ростовским СКА стоит задача выйти в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). Об этом ТАСС заявил владелец клуба Василий Вакуленко (Баста).

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Источник: РИА "Новости"

«Цель — первый дивизион (ФНЛ — прим. ТАСС), конечно, — сказал он. — В этом году? Посмотрим. У нас много технических вещей, которые надо выполнить, — детская школа, свой стадион».

«Этого очень давно не было. Помимо хорошей игры, есть много нюансов. Инвестирую ли я свои средства? По разному бывает, когда-то спонсоры, когда-то свои средства», — добавил собеседник агентства.

Вакуленко является владельцем СКА. Рэпер закрыл долговые обязательства клуба и вложил около 10 млн рублей личных средств в его развитие.

СКА был создан в 1937 году. В СССР футбольный клуб занял второе место в чемпионате страны 1966 года и завоевал Кубок СССР 1981 года. В истории современной России лучшим результатом СКА является 13-е место в 2008 году во втором дивизионе.

В настоящий момент клуб занимает пятое место в группе 1 Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

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