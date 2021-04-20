Баста поставил перед футбольным СКА задачу выйти в ФНЛ
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Перед ростовским СКА стоит задача выйти в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). Об этом ТАСС заявил владелец клуба Василий Вакуленко (Баста).
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Перед ростовским СКА стоит задача выйти в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). Об этом ТАСС заявил владелец клуба Василий Вакуленко (Баста).
«Цель — первый дивизион (ФНЛ — прим. ТАСС), конечно, — сказал он. — В этом году? Посмотрим. У нас много технических вещей, которые надо выполнить, — детская школа, свой стадион».
«Этого очень давно не было. Помимо хорошей игры, есть много нюансов. Инвестирую ли я свои средства? По разному бывает,
СКА был создан в 1937 году. В СССР футбольный клуб занял второе место в чемпионате страны 1966 года и завоевал Кубок СССР 1981 года. В истории современной России лучшим результатом СКА является 13-е место в 2008 году во втором дивизионе.
В настоящий момент клуб занимает пятое место в группе 1 Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).