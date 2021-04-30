«Амкар» подал заявку на участие в ПФЛ

Нужные документы для получения лицензии направлены в РФС и ПФЛ, сообщает краевой минспорт.

«Мы подали первичные документы. Чуть позднее будут направлены дополнительные, такие как список обязательных к лицензированию лиц, финансовые гарантии», — рассказал президент клуба Валерий Чупраков.

Чтобы получить лицензию, необходимо пройти несколько этапов. Процедура завершится 17 мая. Только после принятия положительного для пермского клуба решения РФС и ПФЛ начнется формирование состава команды.