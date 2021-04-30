«Амкар» подал заявку на участие в ПФЛ
«Амкар-Пермь» подал заявку на участие в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ).
«Амкар-Пермь» подал заявку на участие в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ).
Нужные документы для получения лицензии направлены в РФС и ПФЛ, сообщает краевой минспорт.
«Мы подали первичные документы. Чуть позднее будут направлены дополнительные, такие как список обязательных к лицензированию лиц, финансовые гарантии», — рассказал президент клуба Валерий Чупраков.
Чтобы получить лицензию, необходимо пройти несколько этапов. Процедура завершится 17 мая. Только после принятия положительного для пермского клуба решения РФС и ПФЛ начнется формирование состава команды.
«Амкар» прекратил существование летом 2018 года