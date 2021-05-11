«Кайрат-Москва» вместо второй лиги России будет выступать в ФНЛ
Профессиональная футбольная лига, считающаяся второй лигой чемпионата России, прекратит свое существование, сообщает «Чемпионат». Клубы уже получили соответствующие распоряжения.
Профессиональная футбольная лига, считающаяся второй лигой чемпионата России, прекратит свое существование, сообщает «Чемпионат». Клубы уже получили соответствующие распоряжения.
Со следующего сезона все клубы ПФЛ войдут в состав Футбольной национальной лиги, так называемого первого дивизиона — второго по значимости после
По новой системе в ФНЛ будет два дивизиона. В первом будет 20 команд, а во втором — команды нынешней ПФЛ, он будет разделен на четыре группы по формату, в котором и разыгрывался.
Напомним, что в ПФЛ со следующего сезона должен был участвовать клуб «Кайрат-Москва», костяк которого составят футболисты молодежного состава «Кайрата» — «Кайрат-Жастар». Возглавит команду Кирилл Кекер. Базироваться же она будет на арене «Зоркий» в Красногорске.