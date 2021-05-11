«Кайрат-Москва» вместо второй лиги России будет выступать в ФНЛ

Со следующего сезона все клубы ПФЛ войдут в состав Футбольной национальной лиги, так называемого первого дивизиона — второго по значимости после премьер-лиги.

По новой системе в ФНЛ будет два дивизиона. В первом будет 20 команд, а во втором — команды нынешней ПФЛ, он будет разделен на четыре группы по формату, в котором и разыгрывался.