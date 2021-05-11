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18:17 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат-Москва» вместо второй лиги России будет выступать в ФНЛ

Профессиональная футбольная лига, считающаяся второй лигой чемпионата России, прекратит свое существование, сообщает «Чемпионат». Клубы уже получили соответствующие распоряжения.

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Со следующего сезона все клубы ПФЛ войдут в состав Футбольной национальной лиги, так называемого первого дивизиона — второго по значимости после премьер-лиги.

По новой системе в ФНЛ будет два дивизиона. В первом будет 20 команд, а во втором — команды нынешней ПФЛ, он будет разделен на четыре группы по формату, в котором и разыгрывался.

Напомним, что в ПФЛ со следующего сезона должен был участвовать клуб «Кайрат-Москва», костяк которого составят футболисты молодежного состава «Кайрата» — «Кайрат-Жастар». Возглавит команду Кирилл Кекер. Базироваться же она будет на арене «Зоркий» в Красногорске.

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