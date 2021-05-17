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13:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Пиняев может подписать контракт с «Барселоной» и уйти в аренду в клуб РПЛ

По информации «СЭ», полузащитник «Чертаново» Сергей Пиняев в ближайшее время может подписать контракт с «Барселоной» и отправиться в аренду в «Химки».

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Источник: Спорт-Экспресс

Также на игрока претендует ряд европейских клубов и «Зенит».

16-летний футболист принял участие в 30 матчах за «Чертаново» в минувшем сезоне чемпионата Олимп — ФНЛ. Ему удалось отметиться двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами.

«Чертаново» по итогам сезона занял 21-е место в ФНЛ и вылетел из турнира.

Во время загрузки произошла ошибка.

Весной 2018 года Пиняев, находясь в академии «Манчестер Юнайтед» на стажировке, смог забить пять мячей в товарищеском матче с «Бери». Второй раз юный футболист отправился в расположение английского клуба в январе 2019 года (Максим Алланазаров).

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