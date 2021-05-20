ФК «Амкар» получил лицензию для участия в ПФЛ

Отмечается, что заявка «Амкара» была рассмотрена на заседании комиссии Российского футбольного союза (РФС).

«Замечаний получено не было, и пермский клуб принят в состав участников ПФЛ», — говорится в сообщении.

Теперь руководство клуба планирует приступить к формированию тренерского штаба и состава команды.