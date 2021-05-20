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16:58 (мск), источник: ИА REGNUM

ФК «Амкар» получил лицензию для участия в ПФЛ

Пермский «Амкар» получил лицензию для участия в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) — третьем по силе российском дивизионе. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: Неизвестно (переливка из фотобанка)

Отмечается, что заявка «Амкара» была рассмотрена на заседании комиссии Российского футбольного союза (РФС).

«Замечаний получено не было, и пермский клуб принят в состав участников ПФЛ», — говорится в сообщении.

Теперь руководство клуба планирует приступить к формированию тренерского штаба и состава команды.

Напомним, «Амкар» существовал с 1994 по 2018 год, а потом при губернаторе Максиме Решетникове был распущен из-за отсутствия финансирования.

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