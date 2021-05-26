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18:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В «Шиннике» утвердили кандидатуру Вадима Евсеева

Как стало известно «СЭ», в понедельник, 31 мая, Вадим Евсеев приедет в Ярославль для подписания контракта с «Шинником».

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Источник: РИА "Новости"

Кандидатура 45-летнего специалиста согласована и одобрена на всех уровнях.

Евсеев сменит на посту главного тренера Юрия Газзаева, под руководством которого команда заняла в ФНЛ последнее 22-е место.

45-летний Евсеев работал в «Уфе» с марта 2019-го по октябрь 2020 года. Ранее он также был главным тренером в «Амкаре» и «СКА-Хабаровске».

(Константин Алексеев).

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