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11:58 (мск), источник: ТАСС

В «Чертанове» опровергли информацию об интересе к Пиняеву со стороны «Локомотива»

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Информация об интересе московского футбольного клуба «Локомотив» к полузащитнику «Чертаново» Сергею Пиняеву не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе «Чертаново» Сергей Дерябкин.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее журналист Нобель Арустамян в своем Telegram-канале сообщил, что «Локомотив» проявляет интерес к полузащитнику.

«Это все слухи какие-то. Даже не собираемся ничего комментировать. Когда будет официальная информация, мы все скажем», — сказал Дерябкин.

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Пиняеву 16 лет, в минувшем сезоне Олимп — Футбольной национальной лиги футболист провел 30 матчей, забив два мяча и отдав пять голевых передач. Пиняев в возрасте 15 лет стал самым молодым игроком, сыгравшим и забившим гол в ФНЛ. По итогам сезона «Чертаново» заняло 21-е место в турнирной таблице второго по силе дивизиона России.

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