В «Чертанове» опровергли информацию об интересе к Пиняеву со стороны «Локомотива»

«Это все слухи какие-то. Даже не собираемся ничего комментировать. Когда будет официальная информация, мы все скажем», — сказал Дерябкин.

Пиняеву 16 лет, в минувшем сезоне Олимп — Футбольной национальной лиги футболист провел 30 матчей, забив два мяча и отдав пять голевых передач. Пиняев в возрасте 15 лет стал самым молодым игроком, сыгравшим и забившим гол в ФНЛ. По итогам сезона «Чертаново» заняло 21-е место в турнирной таблице второго по силе дивизиона России.