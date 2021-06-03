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16:12 (мск), источник: ТАСС

Клуб «Легион-Динамо» предложил контракт футболиста Хабибу Нурмагомедову

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов может подписать контракт с махачкалинским футбольным клубом «Легион-Динамо». Об этом ТАСС сообщил президент клуба Шамиль Лахиялов.

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Источник: РИА "Новости"

«Контракт готов, осталось подписать, — сказал Лахиялов. — По срокам и условиям — Хабиб сам их впишет, и мы договоримся. По тем нарезкам, которые я вижу, он в отличной физической форме, у него большое желание, характер. Так что, я думаю, он сможет себя реализовать в профессиональном футболе».

Команда
Легион Динамо

«В этом сезоне ему уже это сделать не удастся, но со следующего сезона — вполне», — добавил собеседник агентства.

Нурмагомедов завершил карьеру бойца смешанного стиля осенью прошлого года. Он неоднократно отмечал, что хотел бы попробовать себя в профессиональном футболе.

Клуб «Легион-Динамо» выступает в первенстве Олимп — Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) и занимает четвертое место после 30 матчей в группе 1.

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