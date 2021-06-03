Клуб «Легион-Динамо» предложил контракт футболиста Хабибу Нурмагомедову

«Контракт готов, осталось подписать, — сказал Лахиялов. — По срокам и условиям — Хабиб сам их впишет, и мы договоримся. По тем нарезкам, которые я вижу, он в отличной физической форме, у него большое желание, характер. Так что, я думаю, он сможет себя реализовать в профессиональном футболе».
«В этом сезоне ему уже это сделать не удастся, но со следующего сезона — вполне», — добавил собеседник агентства.
Нурмагомедов завершил карьеру бойца смешанного стиля осенью прошлого года. Он неоднократно отмечал, что хотел бы попробовать себя в профессиональном футболе.
Клуб «Легион-Динамо» выступает в первенстве Олимп — Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) и занимает четвертое место после 30 матчей в группе 1.