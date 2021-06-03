Клуб «Легион-Динамо» предложил контракт футболиста Хабибу Нурмагомедову

«Контракт готов, осталось подписать, — сказал Лахиялов. — По срокам и условиям — Хабиб сам их впишет, и мы договоримся. По тем нарезкам, которые я вижу, он в отличной физической форме, у него большое желание, характер. Так что, я думаю, он сможет себя реализовать в профессиональном футболе».