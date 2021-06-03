Текущие события
Футбол. Сборные
1-й тайм
Украина
Северная Ирландия
00
Футбол. Сборные
2-й тайм
Турция
Молдавия
00
Футбол. Сборные
21:45
Бельгия
Греция
Футбол. Сборные
22:45
Алжир
Мавритания
Футбол. Сборные
19:00
Швейцария
Лихтенштейн
70
Футбол. Сборные
19:00
Андорра
Ирландия
14
Все события
Фоторепортажи
36Все стадионы Евро-2020
8Россия сыграла вничью с Польшей
19:01 (мск), источник: ТАСС

Гаджиев назвал несерьезным предложение Нурмагомедову стать профессиональным футболистом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову не хватает должного уровня для игры в профессиональных футбольных клубах. Такое мнение ТАСС высказал бывший тренер клубов Российской премьер-лиги Гаджи Гаджиев.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Ранее стало известно, что махачкалинский клуб «Легион-Динамо», который выступает в первенстве Олимп — Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), предложил контракт Нурмагомедову.

«Не знаю, можно ли серьезно обсуждать, то ему за “Анжи” предлагают выступать, то за “Легион”, — сказал Гаджиев. — Хабиб может совершать серьезные поступки, а выступать на футбольном поле — это не его уровень. Даже если бы мы представили, что это премьер-лига, то выступать Хабибу на уровне премьер лиги — даже это не его уровень. В каких-то показательных матчах, сыграть со сборной правительства Москвы или правительства России — там он может выступить, это нормально».

«В хоккее, если сыграть с главой государства, это было бы интересно. А в той же футбольной второй лиге, я думаю, тоже не его уровень. Понятно, что Хабиб — чрезвычайно популярная личность, но он стал популярным не только потому что дерется хорошо. По его высказываниям и суждениям мы понимаем, что это серьезная личность и он глубокий человек».

Гаджиев также добавил, что «выступать на футбольном поле как профессионал — это несерьезно».

 "Барселона" хочет уволить Кумана
Почему Черчесов решил обойтись без Смолова
Сборная США разгромила словаков и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею
Куман продолжит тренировать «Барселону» в следующем сезоне
Россиянин номинирован на приз лучшему новичку сезона НХЛ
Немецкие хоккеисты впервые с 2010 года вышли в полуфинал ЧМ
Игрок «Ахмата» извинился за драку во время матча с «Локомотивом»
«Зенит» объявил о подписании контракта с экс-игроком «Ростова»
Звезды, которых не будет на Евро: Златан, тер Стеген и другие
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь