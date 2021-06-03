Хабиб переходит из ММА в футбол? Легенда единоборств скоро может подписать контракт с клубом ПФЛ
Сумму в графу «зарплата» он впишет сам.
Сумму в графу «зарплата» он впишет сам.
Похоже, скоро в третьем по силе дивизионе России может быть заявлен один из самых популярных людей на планете. На днях звезда UFC Хабиб Нурмагомедов выложил в инстаграме видео, на котором забивает гол и написал, что ему нужна мотивация.
На видео отреагировал бразилец Роналдо, на что Хабиб написал, что это лучший комментарий за всю историю инстаграма. Оценили скилл Нурмагомедова и в родном Дагестане. Скоро появилась информация, что клуб ПФЛ «Динамо-Легион» предложил Хабибу контракт. Как пишет Eurostavka, он уже и вовсе договорился с президентом клуба бывшим футболистом «Анжи» Шамилем Лахияловым.
«Мы предложили контракт Хабибу, ждем его ответа, — говорит главный тренер “Динамо-Легион” Ахмад Магомедкамилов. — Надеемся, что подписание произойдет. Мы сделали так, как в свое время сделал Сантьяго Бернабеу, ныне покойный президент мадридского “Реала”. Он, когда увидел Льва Яшина, дал ему чек и сказал вписать любую сумму. Мы с Хабибом поступили так же. Главное, чтобы приходил играть. Сейчас ждем его ответа».
«Динамо-Легион» выступает в третьем по силе дивизионе России — ПФЛ зона Юг. За два тура до финиша команда занимает 4 место в таблице. Клуб основан в 2015 году бывшим футболистом «Анжи» Шамилем Лахияловым. Судя по всему, задача перед клубом стоит амбициозная — Лахиялов уже встречался с врио Дагестана Сергеем Меликовым, с которым обсуждал возрождение махачкалинского «Динамо». Уже есть договоренность о смене названия клуба на «Динамо».
«У нас стоит задача выйти в ФНЛ, уверены, что Хабиб может нам помочь, — рассказывает Лахиялов. — С моей стороны контракт подписан. Нужна только его подпись и сумма. Понятно, что не в этом сезоне, но поехать на сборы он уже вполне может. Я не видел его игры вживую, но по тем нарезкам, что я смотрел, по последнему видео, как он гол забил… Он может нам помочь. Я уже вижу его как острого нападающего для нашей команды». Хабиб не скрывает, что очень любит футбол. У него приятельские отношения с Криштиану Роналду, он выбирается вживую смотреть важные матчи Лиги чемпионов, а
«Я люблю футбол с детства и всегда мечтал стать футболистом. Но я родился в Дагестане, и там вы сами знаете, что в приоритете. Кто знает, может, если Роналду родился бы в Дагестане, тоже стал бы чемпионом UFC. В общем, я хочу сказать, что футбол — это и есть спорт. А бойцом,
Отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов болел за «Спартак», потому Хабиб давно следит за российским футболом и знает его героев:
«Нравилось, как играл в воротах Ринат Дасаев, — отметил он. — Очень импонировала игра Вагиза Хидиятуллина, техника Федора Черенкова. А пасы Юрия Гаврилова — это
Сам Хабиб регулярно играл в футбол, в том числе и на тренировках. Вот что говорит дагестанский боец Шамиль Завуров, который играл против него:
«В футбол играет — идет до последнего. Это от отца передалось. Если мы играли в футбол — Хабиб не уходил с поля, пока не выиграет. Он мог даже устроить драку, или