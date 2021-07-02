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16:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Чайка» переведена в ПФЛ за организацию договорных игр

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) перевел клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Чайка» из Песчанокопского в низший дивизион за организацию договорных матчей, сообщается на сайте РФС.

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Источник: Reuters

«Чайка» наказана по итогам трех матчей в сезоне-2018/19 — против «Ангушта» из Назрани, майкопской «Дружбы» и игры 1/32 финала Кубка России против «Армавира». Клуб из Песчанокопского по итогам того сезона занял первое место в зоне «Юг» Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ, третий дивизион российского футбола) и получил право выступить в ФНЛ.

КДК РФС также присудил «Чайке» техническое поражение в матче с «Ангуштом». Кроме того, ранее занимавший должность исполнительного директора «Чайки» Олег Баян, а также судья Сергей Костевич пожизненно отстранены от футбола, инспектор Валерий Булыгин — на пять лет.

«Чайка» в прошлом сезоне заняла 12-е место в первенстве ФНЛ.

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