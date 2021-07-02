«Чайка» переведена в ПФЛ за организацию договорных игр

«Чайка» наказана по итогам трех матчей в сезоне-2018/19 — против «Ангушта» из Назрани, майкопской «Дружбы» и игры 1/32 финала Кубка России против «Армавира». Клуб из Песчанокопского по итогам того сезона занял первое место в зоне «Юг» Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ, третий дивизион российского футбола) и получил право выступить в ФНЛ.