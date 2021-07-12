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19:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Первое в России дело о договорном матче направили в суд

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Первое в России уголовное дело о договорном футбольном матче направлено на рассмотрение в суд, сообщила журналистам в понедельник официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Чайка
Черноморец Н
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Источник: РИА "Новости"

Она уточнила, что речь идет об игре, которая состоялась в Ростовской области в рамках первенства Профессиональной футбольной лиги между «Чайкой» и «Черноморцем».

По ее словам, накануне матча один из бывших руководителей футбольного клуба «Чайка» сговорился с главным тренером команды «Черноморец». За умышленный проигрыш он обещал выплатить тренерскому составу и игрокам соперника как минимум полмиллиона рублей.

Волк отметила, что тренер «Черноморца» убедил шестерых игроков своей команды «отказаться от спортивной борьбы» и «сдать» матч. Согласно экспертному заключению технического комитета Российского футбольного союза, во время матча футболисты лишь имитировали оборонительные действия, намеренно уступали соперникам в единоборствах и уклонялись от борьбы за мяч.

Спортсмены занимали заведомо неправильные позиции на поле, предоставляя возможность игрокам команды противника свободно провести атаки. В результате футболисты «Чайки» одержали победу со счетом 3:1.

Полиция провела более 150 допросов и очных ставок, в семи регионах прошло более 40 обысков и выемок документов. Следственные действия проведены в офисах футбольных клубов, а также дома у игроков, руководителей спортивных команд и «иных лиц, подозреваемых в причастности к противоправному деянию».

«Бывшим тренеру и шестерым игрокам команды “Черноморец” предъявлено обвинение по статье 184 УК РФ… Уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным заместителем генерального прокурора, направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказала Волк.

Расследование отдельного уголовного дела в отношении одного из бывших руководителей футбольного клуба «Чайка» продолжается.

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