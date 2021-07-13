В договорном матче победила полиция

Бывшего тренера новороссийского футбольного клуба «Черноморец» Хазрета Дышекова и шестерых игроков команды, в основном игравших в защите, будут судить за участие в договорном матче против песчанокопской «Чайки».

По версии следствия, в 2019 году Хазрет Дышеков за вознаграждение в 500 тыс. руб. согласился на умышленный проигрыш сопернику, после чего убедил своих подопечных отказаться от спортивной борьбы. Матч завершился со счетом 3:1 в пользу «Чайки». К выводу, что игра прошла нечестно, первым пришел Российский футбольный союз, по его решению ряд сотрудников клуба был отстранен от деятельности. Фигурантам уголовного дела грозит до пяти лет лишения свободы.

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МВД России завершило расследование первого в России уголовного дела о проведении договорного футбольного матча (ст. 184 УК РФ).

Таким следователи считают состоявшийся весной 2019 года матч между новороссийским «Черноморцем» и песчанокопской «Чайкой».

Как рассказал «Ъ» источник в правоохранительных органах, согласно версии следствия, накануне матча бывший исполнительный директор «Чайки» Олег Баян вступил в сговор с бывшим главным тренером команды «Черноморец» Хазретом Дышековым.

За умышленный проигрыш Олег Баян якобы обещал выплатить тренерскому составу и игрокам соперника вознаграждение в размере не менее 500 тыс. руб.

Тренер «Черноморца» убедил шестерых игроков своей команды — полузащитников Евгения Кузнецова и Станислава Резникова, защитников Анатолия Пуляева, Даниила Лезгинцева и Ивана Юдина, а также вратаря Максима Шваргирева — отказаться от спортивной борьбы, считают следователи.

«В ходе матча футболисты лишь имитировали оборонительные действия, намеренно уступали соперникам в единоборствах и уклонялись от борьбы за мяч. Спортсмены занимали заведомо неправильные позиции на поле, предоставляя возможность игрокам команды противника свободно провести атаки. В результате футболисты “Чайки” одержали победу со счетом 3:1», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Всем семерым фигурантам дела предъявлено обвинение, каждый из них находится под подпиской о невыезде. Обвинительное заключение по делу утверждено Генпрокуратурой, но в суд еще не поступило. По некоторым данным, надзорное ведомство хочет изменить его подсудность на другой регион.

Дело Олега Баяна выделено в отдельное производство, его расследование продолжается.

Игра между клубами «Чайка» и «Черноморец» проходила 13 мая 2019 года на стадионе «Центральный им. И. П. Чайки» в селе Песчанокопское Ростовской области. Матч состоялся в рамках 27-го тура «Олимп — первенства профессиональной футбольной лиги» сезона 2018−2019 годов зоны «Юг». Вскоре после возбуждения уголовного дела с санкции Тверского райсуда Москвы сотрудники полиции провели ряд обысков в Москве, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Адлере и Новороссийске. Обыски прошли в офисах футбольных клубов и по местам проживания руководителей, игроков команд, а также иных лиц, возможно причастных к совершению данного преступления. Всего в рамках расследования было проведено более 150 допросов и очных ставок.

Официально о предполагаемых мотивах фигурантов уголовного дела не сообщается. Однако по некоторым данным, сговор состоялся для получения прибыли за счет ставок. Отметим, что за два года до описанного матча с «Черноморцем» в офисе «Чайки» проводились обыски в ходе проверки заявления ряда букмекерских компаний. Тогда предполагалось, что сотрудники клуба ставили на матчи своей команды, заранее зная результат.

Общий предполагаемый объем ставок составил 60 млн руб. Доход мог достигать 350 млн руб.

Параллельно расследованием обстоятельств прошедшего между «Чайкой» и «Черноморцем» матча занимался Российский футбольный союз (РФС). По его итогам Хазрета Дышекова дисквалифицировали на год, а защитников «Черноморца» — на три года. Кроме того, на год от футбола был отстранен и генеральный директор еще одной команды ПФЛ, «Урожай», Дмитрий Градиленко: по версии РФС, именно Дмитрий Градиленко, а не Олег Баян вступал в сговор с Хазретом Дышековым.

Вскоре после инцидента в РФС организовали департамент защиты игры от договорных матчей, а Министерство спорта РФ предложило внести изменения в федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», расширив понятие противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования.