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20:18 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат-Москва» вел 2:0, но упустил победу после удаления на 20-й минуте в чемпионате России

«Кайрат-Москва» сыграл вничью с «Ленинградцем» в первом туре чемпионата России — ФНЛ-2 группы 2, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Кайрат М
Ленинградец
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Встреча в Рощино завершилась со счетом 2:0. «Кайрат-Москва» вышел вперед уже на третьей минуте — гол забил Вячеслав Швырев, а на девятой минуте он заработал предупреждение.

Через десять минут казахстанский футболист получил вторую желтую карточку и был удален с поля. К этому моменту счет был 2:0, на 14-й минуте пенальти реализовал Данияр Алимжан.

Но еще до перерыва хозяева отыгрались. Дубль у «Ленинградца оформил Максим Вотинов (39-я и 45-я минуты).

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