«Кайрат-Москва» вел 2:0, но упустил победу после удаления на 20-й минуте в чемпионате России

Встреча в Рощино завершилась со счетом 2:0. «Кайрат-Москва» вышел вперед уже на третьей минуте — гол забил Вячеслав Швырев, а на девятой минуте он заработал предупреждение.

Через десять минут казахстанский футболист получил вторую желтую карточку и был удален с поля. К этому моменту счет был 2:0, на 14-й минуте пенальти реализовал Данияр Алимжан.