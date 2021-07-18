«Кайрат-Москва» вел 2:0, но упустил победу после удаления на 20-й минуте в чемпионате России
«Кайрат-Москва» сыграл вничью с «Ленинградцем» в первом туре чемпионата России — ФНЛ-2 группы 2, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Кайрат М
Ленинградец
«Кайрат-Москва» сыграл вничью с «Ленинградцем» в первом туре чемпионата России — ФНЛ-2 группы 2, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча в Рощино завершилась со счетом 2:0. «Кайрат-Москва» вышел вперед уже на третьей минуте — гол забил Вячеслав Швырев, а на девятой минуте он заработал предупреждение.
Через десять минут казахстанский футболист получил вторую желтую карточку и был удален с поля. К этому моменту счет был 2:0, на 14-й минуте пенальти реализовал Данияр Алимжан.
Но еще до перерыва хозяева отыгрались. Дубль у «Ленинградца оформил Максим Вотинов (39-я и 45-я минуты).