РФС пожизненно отстранил судью, сделавшего много ставок на матчи «Чайки»
Член комитета по этике РФС Андрей Созин сообщил, что арбитр Александр Шимарыгин пожизненно отстранён от футбола
Член комитета по этике РФС Андрей Созин сообщил, что арбитр Александр Шимарыгин пожизненно отстранён от футбола
«Комитет по этике сегодня пожизненно отстранил от футбольной деятельности арбитра Александра Шимарыгина. Уникальный случай — человек, который реально был участником спортивного соревнования, сделал ставки примерно на один миллион долларов.
Сам судья, видимо, понял, что это конец, и ни с комитетом по этике, ни с комитетом по честной игре не встречался, представителей не присылал. В объяснительной написал, что ставки за него делали другие люди. По материалам дела было очень много ставок на игры «Чайки». Вину он не признал, но это и не нужно.
Чтобы арбитр получил
Комитет по этике постоянно просит РФС и лиги донести до игроков, тренеров и судей одну простую вещь: им запрещено ставить на игры, за это будет пожизненная дисквалификация! Но пока люди плюют на законы. И пока они будут на них плевать — мы будем их наказывать", — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.