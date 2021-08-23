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13:23 (мск), источник: Sports.Ru

Павлюченко оформил покер в ФНЛ-2 — первый в карьере! А ведь ему уже 39 лет

СуперПав в суперформе! Вау!

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Источник: Sports.Ru

39-летний Роман Павлюченко в порядке — он забил четыре (четыре!) гола в матче с «Коломной» в Олимп-ФНЛ-2 за ногинское «Знамя». Матч закончился со счетом 5:3, и в четвертый раз Суперпав стрельнул уже на 90-й минуте при счете 4:3 — и похоронил надежды соперника.

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«Приятно, конечно, это не РПЛ и не АПЛ, но я продолжаю играть ради удовольствия. Я делюсь каким-то опытом с молодыми футболистами, подсказываю и стараюсь давать команде то, что всем будет полезно. Я не играю из-за денег или за премии, мне по кайфу это все.

Мне очень приятно, что я прикладываю усилия для победы, и молодые парни получают премиальные при их небольшой зарплате. Кому бы хотел посвятить покер? Болельщикам Ногинска, моей семье. Они всегда рады моим успехам. Теперь буду стараться забить «Енисею», чтобы в «клубе 100″ у меня было 200 мячей», — сказал Павлюченко «Матч ТВ».

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Если вы вдруг забыли, как бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» оказался в ФНЛ-2 — сейчас напомним.

Павлюченко играет во втором дивизионе уже три года — начинал в «Арарате», надеясь выйти в ФНЛ, а теперь пылит в «Знамени» из Ногинска, которое не особо рвется наверх. Там собралась целая плеяда ветеранов — в одно время играли Александр Самедов и Александр Шешуков, теперь остались только Павлюченко, Роман Шишкин и Ренат Янбаев.

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«Эту историю придумал Ренат Янбаев. Он же местный. Когда Ренат закончил в “Краснодаре”, мы давай рассказывать ему, как именно хотим развивать клуб, когда планируем выйти в профессионалы. Задача на тот момент стояла — поднять популярность “Знамени”, чтобы зрителей на трибунах было как можно больше. Ренат всех и позвал. Получилось так, что ребята заинтересовались. Приехали, посмотрели, им у нас понравилось», — вспоминал спортдир «Знамени» Михаил Кобяков.

Павлюченко за два года в Ногинске забил 25 голов и сделал 6 ассистов в 31 матче.

Он практически не меняется — 85 минут проводил на поле в среднем в прошлом сезоне и 90 — в этом. А покер стал первым в его карьере — четырежды в одном матче он не забивал ни в «Спартаке», ни где бы то ни было. Кстати, в этом календарном году у Павлюченко 18 голов в 18 матчах, причем 14 из них — в 10 последних играх.

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