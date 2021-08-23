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18:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Первое в России дело о договорном футбольном матче поступило в суд Воронежа

ВОРОНЕЖ, 23 авг — РИА Новости. Железнодорожный районный суд Воронежа получил первое в стране уголовное дело о договорном футбольном матче, сообщил РИА Новости представитель суда.

Черноморец Н
Чайка
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Источник: РИА "Новости"

Верховный суд РФ в начале августа определил рассмотреть в Железнодорожном районном суде Воронежа дело о договорном футбольном матче, состоявшемся в 2019 году в Ростовской области с участием клуба из Новороссийска.

«Такое дело поступило сегодня, оно зарегистрировано и уже распределено судье. В течение 14 суток будет назначено судебное заседание», — сказал собеседник агентства.

По данным МВД РФ, матч состоялся в мае 2019 года в Ростовской области в рамках первенства Профессиональной футбольной лиги. Накануне матча один из бывших руководителей клуба «Чайка» (Песчанокопское) сговорился с главным тренером «Черноморца»: за умышленный проигрыш он обещал выплатить тренерскому составу и игрокам команды из Новороссийска как минимум полмиллиона рублей.

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По данным следствия, тренер «Черноморца» Хазрет Дышеков убедил шестерых игроков (Алексея Кузнецова, Даниила Лезгинцева, Анатолия Пуляева, Станислава Резникова, Максима Швагирева и Ивана Юдина) своей команды «отказаться от спортивной борьбы» и «сдать» матч. Согласно экспертному заключению технического комитета Российского футбольного союза, в ходе матча игроки лишь имитировали оборонительные действия, намеренно уступали в единоборствах и уклонялись от борьбы за мяч. Футболисты занимали заведомо неправильные позиции на поле, предоставляя возможность сопернику свободно проводить атаки. В результате «Чайка» победила со счетом 3:1.

Полиция провела более 150 допросов и очных ставок, в семи регионах прошло более 40 обысков и выемок документов. Следственные действия проведены в офисах футбольных клубов, а также дома у игроков, руководителей спортивных команд и «иных лиц, подозреваемых в причастности к противоправному деянию».

Бывшим тренеру и шестерым игрокам «Черноморца» предъявлено обвинение по части 3 статьи 184 УК РФ. Им грозит наказание вплоть до лишения свободы на пятилетний срок.

Расследование отдельного уголовного дела в отношении одного из бывших руководителей футбольного клуба «Чайка» продолжается.

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