Стала известна дата слушания первого в России дела о договорном матче
ВОРОНЕЖ, 26 авг — РИА Новости. Железнодорожный районный суд Воронежа начнет 3 сентября процесс по первому в стране уголовному делу о договорном футбольном матче.
ВОРОНЕЖ, 26 авг — РИА Новости. Железнодорожный районный суд Воронежа начнет 3 сентября процесс по первому в стране уголовному делу о договорном футбольном матче.
Верховный суд РФ в начале августа определил рассмотреть в Железнодорожном районном суде Воронежа дело о договорном футбольном матче, состоявшемся в 2019 году в Ростовской области с участием клуба из Новороссийска. Дело поступило в Железнодорожный суд 23 августа.
«Предварительное слушание 3 сентября 2021 года 12.00 (мск)», — говорится в документах суда.
По данным МВД РФ, матч состоялся в мае 2019 года в Ростовской области в рамках первенства Профессиональной футбольной лиги. Накануне матча один из бывших руководителей клуба «Чайка» (Песчанокопское), по версии правоохранителей, сговорился с главным тренером «Черноморца»: за умышленный проигрыш он обещал выплатить тренерскому составу и игрокам команды из Новороссийска как минимум полмиллиона рублей.
По данным следствия, тренер «Черноморца» Хазрет Дышеков убедил шестерых игроков (Алексея Кузнецова, Даниила Лезгинцева, Анатолия Пуляева, Станислава Резникова, Максима Швагирева и Ивана Юдина) своей команды «отказаться от спортивной борьбы» и «сдать» матч. Согласно экспертному заключению технического комитета Российского футбольного союза, в ходе матча игроки лишь имитировали оборонительные действия, намеренно уступали в единоборствах и уклонялись от борьбы за мяч. Футболисты занимали заведомо неправильные позиции на поле, предоставляя возможность сопернику свободно проводить атаки. В результате «Чайка» победила со счетом 3:1.
Полиция провела более 150 допросов и очных ставок, в семи регионах прошло более 40 обысков и выемок документов. Следственные действия проведены в офисах футбольных клубов, а также дома у игроков, руководителей спортивных команд и «иных лиц, подозреваемых в причастности к противоправному деянию».
Бывшим тренеру и шестерым игрокам «Черноморца» предъявлено обвинение по части 3 статьи 184 УК РФ. Им грозит наказание вплоть до лишения свободы на пятилетний срок.
Расследование отдельного уголовного дела в отношении одного из бывших руководителей футбольного клуба «Чайка» продолжается.