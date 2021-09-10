«Кайрат-Москва» подписал контракт с казахстанцем Аскаровым из «Фенербахче»

Микаэль Аскаров выступает на позиции левого защитника. 24 марта этого года игрок дебютировал за молодежную сборную Казахстана U-21. Казахстанец играл за молодежную команду «Фенербахче», а также привлекался к некоторым товарищеским играм основы.