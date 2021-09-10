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13:35 (мск), источник: Sports.Ru

«Кайрат-Москва» подписал контракт с казахстанцем Аскаровым из «Фенербахче»

18-летний казахстанский защитник «Фенербахче» Микаэль Аскаров перешел в «Кайрат-Москва».

Кайрат М
Фенербахче
Кайрат
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Микаэль Аскаров выступает на позиции левого защитника. 24 марта этого года игрок дебютировал за молодежную сборную Казахстана U-21. Казахстанец играл за молодежную команду «Фенербахче», а также привлекался к некоторым товарищеским играм основы.

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