«Кайрат-Москва» подписал контракт с казахстанцем Аскаровым из «Фенербахче»
18-летний казахстанский защитник «Фенербахче» Микаэль Аскаров перешел в «Кайрат-Москва».
Кайрат М
Фенербахче
Кайрат
18-летний казахстанский защитник «Фенербахче» Микаэль Аскаров перешел в «Кайрат-Москва».
Микаэль Аскаров выступает на позиции левого защитника. 24 марта этого года игрок дебютировал за молодежную сборную Казахстана U-21. Казахстанец играл за молодежную команду «Фенербахче», а также привлекался к некоторым товарищеским играм основы.