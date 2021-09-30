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18:44 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат-Москва» упустил победу со счета 1:0 и проиграл четвертый матч в чемпионате России

«Кайрат-Москва» уступил «Балтике-2» в 13-м туре ФНЛ-2 чемпионата России по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Кайрат М
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Источник: instagram.com/fckairatmoscow

Кайратовцы на своем поле проиграли со счетом 1:3, хотя первыми добились успеха стараниями Вячеслава Швырева (16-я минута). На это гости ответили дублем Дмитрия Захарова (32-я, 63-я), а также точным ударом Александра Щербатюка.

Как итог, «Кайрат-Москва» потерпел четвертое поражение при четырех победах и двух ничьих, расположившись с 14 очками на пятом месте. «Балтика-2» с семью баллами оказалась на предпоследней, девятой строчке в таблице.

Следующую игру кайратовцы проведут на выезде против команды «Луки-Энергия» 4 октября.

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