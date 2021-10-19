«Кайрат-Москва» отобрал очки у одного из лидеров чемпионата России
«Кайрат-Москва» сыграл вничью с «Динамо» из Санкт-Петербурга в домашнем матче, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Кайрат М
Динамо СПб
«Кайрат-Москва» сыграл вничью с «Динамо» из Санкт-Петербурга в домашнем матче, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча состоялась в рамках 17-го тура ФНЛ-2 и завершилась со счетом 0:0.
«Кайрат-Москва» набрал 19 очков и занимает пятое место в первой группе чемпионата. «Динамо» же имеет 22 очка и входит в топ-3.