«Кайрат-Москва» отобрал очки у одного из лидеров чемпионата России

Встреча состоялась в рамках 17-го тура ФНЛ-2 и завершилась со счетом 0:0.

«Кайрат-Москва» набрал 19 очков и занимает пятое место в первой группе чемпионата. «Динамо» же имеет 22 очка и входит в топ-3.