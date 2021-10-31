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31 октября, источник: Sports.Ru

Тратят по 8−9 млн в месяц, зарабатывают 7,5−8 млн. Савин выкатил финансовый отчет «Красавы» за два месяца

Пока в минусе.

КрасаваФНЛ: таблица и календарь
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ФК «Красава» Евгения Савина обещает полную открытость, в том числе и в финансах. С момента запуска (декабрь 2020-го) мы не видели никаких цифр, но теперь клуб опубликовал финансовый отчет за август и сентябрь. Давайте разбираться.

Изначально Савин рассчитывал на сезонный бюджет в 50 миллионов рублей. Об этом он говорил в первой серии «Честного клуба» — так называются выпуски про «Красаву» на ютубе. Пока укладываются плохо: тратят по 8−9 млн в месяц, зарабатывают 7,5−8 млн.

Впрочем, в интервью Sports.ru Савин признавался, что они пересчитали бюджет: «80 миллионов нам нужно. Это не прогноз, мы все посчитали».

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В августе клуб мог выйти в плюс, но помешало решение самого Жеки. Он пообещал, что вернет болельщикам деньги за билеты при поражениях в этом месяце. В итоге «Красава» проиграл дважды в четырех домашних матчах (брянскому «Динамо» и «Луки-Энергии»). На основе финансового отчета можно сделать вывод, что касса с одного матча составляет 500 тысяч рублей. Так что ради красивого жеста Савин отказался от миллиона и начал сезон с минуса.

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В сентябре команда наоборот провела три матча на выезде и только один дома. Логично, что расходы на организацию домашних игр упали (с 2,48 млн до 1,14 млн), а на организацию выездных матчей выросли (с 513 тысяч до 1,27 млн).

В прошлом месяце также появились премии футболистам и тренерам за результаты — 886 тысяч. Плюс примерно на 170 тысяч выросли зарплаты, отсюда же и рост зарплатных налогов. Расходы на ПЦР-тесты за месяц удвоились с 60 до 124 тысяч, а штрафы в пользу РФС с 20 до 40 тысяч. В сентябре клуб еще потратил 300 тысяч на взносы в РФС и лигу.

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Рост спонсорства на 810 тысяч с августа по сентябрь выйти в плюс не помог. Если «Красава» будет тратить столько же, сколько и в сентябре, то клуб продолжит оставаться в минусе. В октябре всего два домашних матча при четырех выездных (на первом 50 процентов посещаемости, второй — в воскресенье). Других новых источников дохода пока не предвидится.

В отчетности еще не отражены расходы за организацию трансляций. Савин ранее говорил, что это безвозмездно делает Winline. В первую трансляцию они вложили около 2 млн рублей.

Азатхан Чекабаев

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