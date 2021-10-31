«Кайрат-Москва» сыграл вничью с «Красавой»

В первом тайме зрители голов не увидели. Во второй половине встречи борьба продолжилась, хорошую игру демонстрировал вратарь гостей Динмухаммед Жомарт. В середине тайма игрок «Красавы» Руслан Баширов получил вторую желтую карточку и был удален с поля, но гости численным преимуществом не воспользовались. Игра так и завершилась без забитых мячей — 0:0.