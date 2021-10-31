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19:18 (мск), источник: Sports.Ru

«Кайрат-Москва» сыграл вничью с «Красавой»

«Кайрат-Москва» в рамках 19-го тура первенства России по футболу среди команд второго дивизиона ФНЛ играл на выезде против «Красавы».

Кайрат М
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В первом тайме зрители голов не увидели. Во второй половине встречи борьба продолжилась, хорошую игру демонстрировал вратарь гостей Динмухаммед Жомарт. В середине тайма игрок «Красавы» Руслан Баширов получил вторую желтую карточку и был удален с поля, но гости численным преимуществом не воспользовались. Игра так и завершилась без забитых мячей — 0:0.

Во время загрузки произошла ошибка.

Команда Евгения Коструба набирает 20 очков и занимает шестое место в турнирной таблице ФНЛ-2. «Красава» с 27-ю баллами находится на третьей строчке.

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