«Кайрат-Москва» сыграл вничью с «Красавой»
«Кайрат-Москва» в рамках 19-го тура первенства России по футболу среди команд второго дивизиона ФНЛ играл на выезде против «Красавы».
Кайрат М
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«Кайрат-Москва» в рамках 19-го тура первенства России по футболу среди команд второго дивизиона ФНЛ играл на выезде против «Красавы».
В первом тайме зрители голов не увидели. Во второй половине встречи борьба продолжилась, хорошую игру демонстрировал вратарь гостей Динмухаммед Жомарт. В середине тайма игрок «Красавы» Руслан Баширов получил вторую желтую карточку и был удален с поля, но гости численным преимуществом не воспользовались. Игра так и завершилась без забитых мячей — 0:0.
Команда Евгения Коструба набирает 20 очков и занимает шестое место в турнирной таблице ФНЛ-2. «Красава» с 27-ю баллами находится на третьей строчке.