Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Хетафе
Эспаньол
21
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Спартак-2
Торпедо
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Салернитана
Наполи
01
Футбол. Зарубежный
22:45
Клермон Фут
Марсель
Футбол. Зарубежный
22:45
Рома
Милан
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал Сосьедад
Атлетик
Футбол. Зарубежный
19:30
Боруссия М
Бохум
21
Футбол. Зарубежный
19:30
Астон Вилла
Вест Хэм Юнайтед
14
Футбол. Первый дивизион
19:00
Балтика
Томь
40
Футбол. Премьер-лига
19:00
Химки
Урал
00
Футбол. Зарубежный
19:00
Брест
Монако
20
Футбол. Зарубежный
18:15
Атлетико
Бетис
30
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Штутгарт
41
Футбол. Первый дивизион
17:00
Алания
Краснодар-2
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Бордо
Реймс
32
Футбол. Зарубежный
17:00
Монпелье
Нант
20
Футбол. Зарубежный
17:00
Страсбур
Лорьян
40
Футбол. Зарубежный
17:00
Труа
Ренн
22
Футбол. Зарубежный
17:00
Норвич
Лидс
12
Футбол. Зарубежный
17:00
Дженоа
Венеция
00
Футбол. Зарубежный
17:00
Сассуоло
Эмполи
12
Футбол. Зарубежный
17:00
Фиорентина
Специя
30
Футбол. Премьер-лига
16:30
Арсенал Т
Сочи
12
Футбол. Первый дивизион
16:00
Кубань
Енисей
21
Футбол. Зарубежный
16:00
Кадис
Мальорка
11
Футбол. Первый дивизион
15:00
Велес
Факел
04
Футбол. Первый дивизион
15:00
Волгарь
Акрон
10
Футбол. Первый дивизион
15:00
Металлург Лп
Оренбург
10
Футбол. Зарубежный
15:00
Анже
Ницца
12
Футбол. Зарубежный
14:30
Интер
Удинезе
20
Футбол. Первый дивизион
14:00
Олимп-Долгопрудный
Ротор
22
Футбол. Первый дивизион
14:00
Текстильщик
КАМАЗ
41
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа
Ахмат
10
Футбол. Первый дивизион
10:00
СКА-Хабаровск
Нефтехимик
31
Все события
20:18 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит-2» Радимова проиграл 1:7, ранее он высмеял «Спартак» за такое же поражение

«Зенит-2» в матче 19-го тура ФНЛ-2 с «Ленинградцем» потерпел крупное поражение. Матч завершился со счётом 7:1.

Зенит-2
Зенит
Ленинградец
СпартакФНЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Дубль «Зенита» возглавляет бывший полузащитник команды Владислав Радимов. Любопытно, что он 24 октября высмеял «Спартак», потерпевший поражение в матче 12-го тура РПЛ с «Зенитом». Та встреча также завершилась со счётом 7:1.

После того матча Радимов написал в своём «твиттере»: «7:1. Дорогая моя столица, золотая моя Москва. Терпеть».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Зенит-2» занимает 7-е место в турнирной таблице ФНЛ-2. Команда Радимова в 16 турах набрала 16 очков. «Ленинградец» возглавляет турнирную таблицу, набрав 34 очка.

В следующем туре ФНЛ-2 «Зенит-2» сыграет в гостях с «Балтикой-2». В свою очередь «Ленинградец» сыграет со «Звездой» из Санкт-Петербурга.

Читайте также
 Украинский боксёр жёстко нокаутировал россиянина!
Российская фигуристка победила в США с уникальной программой!
Фоторепортажи
18Петербург-Москва 11:2. Второй разгром за неделю: «Зенит» разобрал и «Динамо»
18Семин подарил медаль фанату, а «Локо» — победу «Галатасараю»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь