«Зенит-2» Радимова проиграл 1:7, ранее он высмеял «Спартак» за такое же поражение

Дубль «Зенита» возглавляет бывший полузащитник команды Владислав Радимов. Любопытно, что он 24 октября высмеял «Спартак», потерпевший поражение в матче 12-го тура РПЛ с «Зенитом». Та встреча также завершилась со счётом 7:1.

После того матча Радимов написал в своём «твиттере»: «7:1. Дорогая моя столица, золотая моя Москва. Терпеть».

«Зенит-2» занимает 7-е место в турнирной таблице ФНЛ-2. Команда Радимова в 16 турах набрала 16 очков. «Ленинградец» возглавляет турнирную таблицу, набрав 34 очка.