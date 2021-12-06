Президент «Анжи» Осман Кадиев отстранен от футбола на полгода условно

«Главный тренер “Нефтехимика” Кирилл Новиков после матча со “СКА-Хабаровск” неэтично высказался в адрес судей. К нему применено минимальное наказание — 50 тысяч рублей. Он абсолютно трезво воспринял эту ситуацию и принес извинения.

В отношении президента «Анжи» Османа Кадиева принято решение оштрафовать его на 125 тысяч рублей и отстранить от футбола на полгода условно. После матча «Анжи» — «Дружба» он сначала вышел на поле и в ультимативной форме предъявил претензии судьям, а потом зашел в судейскую и так же в грубой форме обратился к судьям", — сказал Созин в беседе с корреспондентом Sport24 Тиграном Арутюняном.