Евгений Савин продал квартиру, чтобы спасти клуб от банкротства

«Все новые партнеры и контракты после 24 февраля потеряли свою актуальность. Наш минус составлял 30 млн рублей. Чтобы доиграть чемпионат, я предложил отказаться от премиальных, ужаться в быту и до конца чемпионата играть на мои личные деньги и деньги моей семьи, но выдержать вместе и это испытание. Я продал свою квартиру в Питере. На деньги от нее и доиграем, сохранив свое лицо и выполнив обязательства перед клубом, командой и болельщиками», — написал Савин.