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21:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Евгений Савин продал квартиру, чтобы спасти клуб от банкротства

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Президент и основатель клуба «Красава» Евгений Савин заявил, что продал свою квартиру в Санкт-Петербурге, чтобы его команда смогла продолжить участие в чемпионате Футбольной национальной лиги — 2.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Все новые партнеры и контракты после 24 февраля потеряли свою актуальность. Наш минус составлял 30 млн рублей. Чтобы доиграть чемпионат, я предложил отказаться от премиальных, ужаться в быту и до конца чемпионата играть на мои личные деньги и деньги моей семьи, но выдержать вместе и это испытание. Я продал свою квартиру в Питере. На деньги от нее и доиграем, сохранив свое лицо и выполнив обязательства перед клубом, командой и болельщиками», — написал Савин.

Савин основал «Красаву» в 2021 году, клуб базируется в подмосковном Одинцове. В текущем сезоне ФНЛ-2 команда занимает третье место в таблице группы 2 (1), набрав в 18 матчах 31 очко.

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