Самый быстрый гол в истории футбола забил русский. Так считают англичане

В 2000-е полузащитник Михаил Осинов был незаменимым игроком «Ростова», в котором остался даже после вылета команды в Первый дивизион. К сожалению, его карьера прошла без особых достижений, но однажды Осинов все же смог войти в историю. Чуть больше десяти лет назад Михаил забил гол, который в Англии признали самым быстрым в истории футбола.

Осинов забил с центрального круга на 2-й секунде. Во время матча извинился, что не забил еще быстрее.

В сентябре 2011 года 35-летний Осинов выступал за клуб второго дивизиона России «МИТОС» из Новочеркасска, который принимал «Олимпию» из Геленджика. На стадионе «Ермак» собралось около 1000 зрителей, но никто из них даже не думал, что станет свидетелем исторического события.

После стартового свистка игроки «МИТОСа» разыграли мяч и откатили его Осинову. Михаил заметил, что вратарь «Олимпии» отошел далеко от ворот, поэтому решил с ходу пробить прямо с центрального круга. Мяч полетел по идеальной траектории, и уже через 2 секунды оказался в сетке ворот «Олимпии»!

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/iZYFwym7Vwg" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «МИТОСа». Позже Осинов рассказал, что таким образом извинился перед главным тренером Михаилом Куприяновым, который держал обиду на игрока.

«Я тогда играл еще и за ветеранов на первенство города. Это не нравилось тренеру “МИТОСа” Михаилу Куприянову — боялся, что получу травму. Но перед матчем с “Олимпией” я все равно втихаря сыграл, а Куприянов узнал и очень сильно обиделся. Я спросил его: “Как могу отмазаться?” — “Забей быстрый гол, чтобы я был спокоен за результат”. Прозвучал стартовый свисток, Куприянов отвернулся от поля, чтобы сесть на скамейку — и в это время я пробил с центра поля. Подбежал к тренеру: “Владимирыч, извини, быстрее не мог”, — вспоминал Осинов.

Через пару недель о его забитом мяче узнали в Англии. Таблоид The Sun признал гол Осинова самым быстрым в истории футбола, а сам футболист в шутку заявил, что ждет предложений от английских клубов: «Даже не знал об этом, что ж, пусть теперь зовут меня в Англию играть — неважно куда, в АПЛ или Чемпионшип».

В Англию Михаил, к сожалению, так и не уехал. В том же сезоне он завершил карьеру, но продолжил играть в любительских клубах Ростовской области. Сейчас Осинов работает в родном «Ростове», где входит в тренерский штаб Валерия Карпина.