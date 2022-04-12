В Долгопрудном появился новый футбольный клуб

В составе команды выступят бывший полузащитник московского «Спартака» Никита Баженов и экс-хавбек подмосковного «Сатурна», казанского «Рубина» и «Краснодара» Андрей Горбанец. Ренат Сабитов, известный по выступлениям за «Спартак», «Химки» и «Сатурн», займет должность старшего тренера. Он будет помогать главному тренеру команды Андрею Прошину.

«Название клуба “Космос” (Долгопрудный), естественно, имеет прямую аналогию с той командой, которая была в городе в начале 90-х годов. Юридически мы не являемся правопреемниками того “Космоса”, но эмоционально это, конечно, один бренд. Эту связь с историей и своими корнями нужно подчеркнуть. Мы хотим вернуться к истокам. Выбрали и соответствующий слоган для клуба — “Назад в будущее”, — сказал Воробель.