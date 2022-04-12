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13:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В Долгопрудном появился новый футбольный клуб

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В Долгопрудном в День космонавтики образован новый футбольный клуб «Космос», заявил РИА Новости президент клуба Тарас Воробель.

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Источник: Reuters

В составе команды выступят бывший полузащитник московского «Спартака» Никита Баженов и экс-хавбек подмосковного «Сатурна», казанского «Рубина» и «Краснодара» Андрей Горбанец. Ренат Сабитов, известный по выступлениям за «Спартак», «Химки» и «Сатурн», займет должность старшего тренера. Он будет помогать главному тренеру команды Андрею Прошину.

«Название клуба “Космос” (Долгопрудный), естественно, имеет прямую аналогию с той командой, которая была в городе в начале 90-х годов. Юридически мы не являемся правопреемниками того “Космоса”, но эмоционально это, конечно, один бренд. Эту связь с историей и своими корнями нужно подчеркнуть. Мы хотим вернуться к истокам. Выбрали и соответствующий слоган для клуба — “Назад в будущее”, — сказал Воробель.

«Что касается спортивной составляющей, то уже этим летом планируем начать выступление в турнире ФНЛ-2. Располагая необходимым опытом, уверен, что достаточно быстро сможем решить задачу по выходу в ФНЛ», — добавил он.

Команда будет проводить домашние матчи на стадионе «Салют» в Долгопрудном.

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